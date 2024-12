Alla Biblioteca "Contini" di Domodossola arriva l'Artoteca Kids

Sabato 7 dicembre, alle ore 10.30, la Biblioteca “Contini” di Domodossola accoglie una nuova iniziativa per avvicinare i bambini al mondo dell'arte: l'Artoteca Kids. Questo nuovo servizio, in collaborazione con l’Associazione Musei d’Ossola, offrirà ai più piccoli la possibilità di prendere in prestito opere d'arte e di tenerle a casa per un mese, portando l’arte nel cuore della loro quotidianità.

L’Artoteca Kids nasce con l’obiettivo di permettere ai bambini di vivere la bellezza dell'arte senza limiti di età, trasformando la casa in un luogo di continuo apprendimento e scoperta. L’inaugurazione del nuovo servizio sarà accompagnata da un laboratorio creativo dal titolo "Incontro con l’acquerello", condotto da Elettra Riolo, che guiderà i piccoli partecipanti in un divertente viaggio nel mondo dei colori e della fantasia.

L’evento è parte del progetto di welfare culturale “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia”, promosso dal CISS Ossola e dal Centro per la famiglia, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Il laboratorio è pensato per bambini dai 3 ai 6 anni.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata telefonando al numero 0324/242232 o scrivendo all’indirizzo email: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.