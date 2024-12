Il Vallese 'ospita' oltre una ventina di Paperoni

Il Vallese è pieno di miliardari e milionari. Lo riporta il quotidiano Le Nouvelliste che scrive che ‘‘molti miliardari e milionari che vivono nel Vallese figurano tra le 300 persone più ricche del Paese’’.

Si tratta oltre una ventina di vallesani (di cui il giornale riporta nome e cognome e fortune) che abitano tra Crans-Montana, Ginevra, La Fouly (nel comune svizzero di Orsières) , Verbier, Zermatt. Alcuni sono stranieri che si sono stabiliti nel Cantone.

Il giornale cita in primis la famiglia Castel (che opera nel campo delle bevande) con un patrimonio compreso tra 13 e 14 miliardi. Nicolas Puech (tra 11 e 12 miliardi) con partecipazioni nei marchi del lusso; il ceco Karel Komarek (tra 8 e 9 miliardi). Il franco-israeliano Patrick Drahi (tra 5 e 6 miliardi); il ceco Radovan Vitek (tra 4,5 e 5,5 miliardi); la famiglia dei Primati (da 4 a 5 miliardi) attiva nel settore petrolifero, del lusso e immobiliare; l’irlandaese John Magnier (da 2 a 3 miliardi) allevatore di cavalli; Stéphane Bonvin (tra 1,5 e 2,5 miliardi) del gruppo Investis; il russo Yuri Shefler (tra 1,5 e 2,5 miliardi) che opera nel campo degli alcolici; il tedesco David von Rosen (tra 1 e 1,5 miliardi) che ha aziende nella moda, nel mondo dei giochi, del web; il danese Bo Ladegaard Bendtsen ( tra 1 e 1,5 miliardi) della società di consegna di pasti Just Eat. Ma anche la l famiglia Kogan di origine russa (700 e 800 milioni) ideatrice del progetto del Villaggio Reale di Aminona; i membri della famiglia Baud, discendenti dei proprietari di diversi grandi marchi della distribuzione francese; l’allenatore dell'FC Sion Christian Constantin (tra i 600 e i 700 milioni) , promotore di numerosi progetti alberghieri; la famiglia Burrus (da 500 a 600 milioni) che ha interessi in impianti di risalita; la famiglia Samawi (da 500 a 600 milioni) titolare dell'hotel Royal a Crans-Montana; Antoine Huber t (400 e 500 milioni) azionisti della società d'investimento Aevis Victoria; Peter Brabeck (400 e 500 milioni) azionista di grandi aziende; Frank Mulliez (300-400 milioni) fondatore di una società di noleggio attrezzature; Pietro Santisi (300-400 milioni) proprietario dell'hotel Dixence Resort, nel comune di Hérémence; Ronald Zacharias (da 300 a 400 milioni) ex immobiliarista; Michel Venturin (da 200 a 300 milioni) del gruppo di distribuzione But; il barone belga Guy Ullens de Schooten (da 200 a 300 milioni) ; la famiglia Schneiter (da 200 a 300 milioni) impegnato nel campo della transizione energetica.