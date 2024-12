Prima Categoria, al “Poscio” la supersfida Virtus Villa - Momo

Dopo il pareggio di mercoledì nel recupero contro il Piedimulera, la Virtus Villa è tornata in vetta da sola al campionato di Prima Categoria, cosa che non le accadeva dal febbraio 2020 quando, al momento della sospensione dei campionati a causa del Covid-19, i biancoazzurri erano in testa alla classifica dopo la ventunesima giornata, che purtroppo fu l’ultima di quella stagione. Neanche il tempo di gioire però per la truppa di Giampaolo, visto che al “Felino e Franco Poscio” domenica arriva il Momo, secondo in classifica staccato di un solo punto: sfida dunque di altissima quota, tra gli ossolani con la terza miglior difesa del girone, e i novaresi che vantano il migliore attacco, guidato dall’eterno Ricky Poi.

Questo incontro potrebbe consentire alle inseguitrici di rosicchiare qualche punto in classifica, o almeno è quello che spera il Piedimulera, secondo miglior attacco del torneo, che ospiterà il sempre insidioso Fondotoce. I gialloblù sono in salute, pur se privi di qualche giocatore, e avrebbero probabilmente meritato di raccogliere qualcosa in più nelle ultime partite, i neroverdi di Sena stanno disputando un buon campionato, e domenica scorsa hanno avuto la meglio sul Vogogna.

Spera di tornare a insidiare la vetta anche il Gravellona San Pietro, che è reduce da un periodo molto negativo, con due soli punti nelle ultime cinque uscite, ma si trova pur sempre a due sole lunghezze dal primo posto. I ragazzi di Agostini vanno a giocare in casa del Valduggia, penultimo: i sesiani dispongono di una difesa poco affidabile, e hanno perso cinque delle ultime sei partite.

Interessante derby omegnese a Bagnella, tra gli arancioneri e l’Agrano. I padroni di casa hanno esonerato domenica scorsa Cesare Rampi e si sono affidati al nuovo mister Giovanni Izzillo (ex allenatore del Cameri e delle giovanili di Bellinzago e Oleggio); i granata di Lopardo, terzultimi in graduatoria, hanno bisogno di conquistare preziosi punti salvezza.

Partita molto insidiosa per la Cannobiese, reduce da due sconfitte in quattro giorni contro Sizzano e Vogogna. I biancorossi di Pettinaroli vanno nella tana della Varzese di Chiaravallotti, che nelle ultime due partite interne ha steso Momo e Quaronese, ed è una squadra in buona salute. I lacuali non possono più permettersi passi falsi, ma non sarà facile fare bottino pieno al Comunale di Varzo.

A proposito di lotta per la salvezza, è tornato prepotentemente in corsa il Vogogna, che con la vittoria di mercoledì nel recupero si è portato a un solo punto dal Valduggia, e non troppo lontano dalle altre concorrenti. Avversario di giornata sarà il Sizzano, che ha ritrovato smalto vincendo due partite di fila, e vuole continuare la sua rincorsa al sogno playoff. I verdi di Castelnuovo sono la peggior difesa del girone, ma se i suoi attaccanti sono in giornata possono impensierire chiunque.

Le partite:

Bagnella - Agrano; Carpignano - Romagnano; Piedimulera - Fondotoce; Serravallese - Quaronese; Sizzano - Vogogna; Valduggia - Gravellona San Pietro; Varzese - Cannobiese; Virtus Villadossola - Momo