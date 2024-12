“Anzola s’illumina” per il Natale

Aria di feste ad Anzola d’Ossola: il comune - con la collaborazione della Pro Loco, del gruppo Alpini, dell’Aib, e del consorzio Alpeggi – organizza l’evento “Anzola s’illumina” in vista del Natale. Sabato 7 dicembre, a partire dalle 16.00, un pomeriggio in compagnia per celebrare insieme l’inizio delle festività.

Si inizia alle 16.00 con l’apertura dei mercatini in piazza San Rocco. Alle 16.30 l’estrazione dei vincitori della lotteria della scuola dell’infanzia.

I festeggiamenti entrano nel vivo alle 17.15, quando saranno ufficialmente accese le luci dell’albero di Natale e del presepe. Alle 18.00, poi, la messa e dalle 19.00 la distribuzione di pasta e fagioli a cura del gruppo Alpini. Durante tutto il pomeriggio anche le scuole del paese allestiranno i propri banchetti.