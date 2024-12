Cst, un Natale solidale con i mercatini del territorio

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco insieme alle associazioni di volontariato saranno in piazza per dare un tocco di solidarietà al Natale del Vco. Un’occasione per scoprire il lavoro silenzioso ma fondamentale delle associazioni e per sostenere le loro cause attraverso un acquisto solidale.

Torna, a Domodossola, la Piazza della Solidarietà, promossa dal CSt in collaborazione con la Pro Loco, nella cornice di piazza Fontana, dove sabato 14 e domenica 15 dicembre quattordici associazioni del territorio si alterneranno con i loro prodotti e idee regalo, per invitare la cittadinanza a fare doni solidali, che fanno bene a chi li acquista e a che li riceve. La Piazza della Solidarietà vedrà anche una ricca animazione con musica e canti della tradizione natalizia e golose sorprese.

Il mondo del volontariato sarà presente anche ai mercatini organizzati in occasione di Santa Lucia a Suna, dove domenica 15 dicembre sarà possibile sostenere le associazioni con un acquisto solidale e divertirsi con buona musica e animazione con il dj set di Rvl La Radio a cura del Cst. Anche a Omegna il Natale avrà un sapore di solidarietà, con le associazioni presenti sabato 14 e 21 dicembre in piazza Beltrami e piazza XXV Aprile, con il sostegno del Cst per offrire momenti di animazione.

Il Natale rappresenta un momento importante per le associazioni, che grazie ai mercatini possono fare attività di raccolta fondi a sostegno dei progetti che realizzano sul territorio e far conoscere le proprie attività in favore della nostra comunità.