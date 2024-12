“Natale insieme a noi”, un pomeriggio di festa a Premosello

La Pro Loco di Premosello Chiovenda organizza, per domenica 8 dicembre, “Natale insieme a noi”, un pomeriggio di festa in compagnia per grandi e piccini.

Si inizia alle 15.00 con il ritrovo in piazza Bonzani e la consegna di palline decorate. Alle 15.30 tutti nella sala consiliare del municipio per un momento conviviale e alle 17.00 l’arrivo di Babbo Natale, pronto a raccogliere le letterine dei bambini. Alle 17.30, infine, l’accensione dell’albero di Natale. Per tutto il pomeriggio cioccolata, tè caldo e vin brulè per tutti.