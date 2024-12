Mercatini di Natale a Santa Maria Maggiore, il programma della giornata conclusiva

Terza e ultima giornata, domenica 8 dicembre, per la venticinquesima edizione dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. Migliaia di persone sono attese in Valle Vigezzo per la manifestazione natalizia più attesa e amata di tutto il territorio (e non solo). Dalle 9.30 alle 18.30 i visitatori possono percorrere le vie del paese per ammirare le oltre 200 casette dal tettuccio rosso, che propongono prodotti artigianali, oggettistica, decorazioni e molto altro. Sono inoltre previsti, come di consueto, numerosi eventi collaterali. Di seguito il programma completo della terza giornata:

Dalle 9.30 alle 18.00: Nonno Gianni e il bosco felice “Sylvanian Family”, allestimento al centro culturale Vecchio Municipio con letture e laboratori per i bambini (questi ultimi si tengono alle 10.00, alle 11.00, alle 14.00, alle 15.00 e alle 16.00 e hanno una durata di 30 minuti);

Dalle 10.00 alle 18.00: allestimento “Natale di Pon Pon”, esposizione nell’antico lavatoio;

Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00: mostra “Montagna: persone e cose dell’ALTO mondo”, percorso tra immagini, tele, oggetti e curiosità per raccontare le terre alte al centro culturale Vecchio Municipio;

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00: casa di Babbo Natale, in cui i bambini possono consegnare le proprie letterine;

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00: Urban Swingers Street Popular Band, musica itinerante per le vie del paese;

Dalle 10.00 alle 12.00: Orto sociale, una band di percussioni e fiati con musica popolare italiana dalle sonorità balcaniche;

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00: le cornamuse di Lorenzo Prealoni e Simone Stefan in un repertorio di musica tradizionale piemontese e francese;

Dalle 14.00 alle 18.00: Corni delle Alpi Walser Alphorn, con melodie inconfondibili con uno strumento unico nel suo genere;

Dalle 16.00: Luci e colori nel borgo, installazioni luminose, animazioni e video mapping illuminano Santa Maria Maggiore.