Il comandante dei carabinieri Baldassarre: "L'Ossola è nel mirino dei truffatori"

In Ossola “c’è una vera e propria campagna dei truffatori a causa dell’alta densità di anziani”, spiega il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Domenico Baldassarre, prima di firmare il protocollo d’Intesa con l’amministratore unico della società Idrablu, Dario Bergamaschi.

“Dall’inizio dell’anno – prosegue – abbiamo rilevato 67 truffe e arrestato 48 persone. Un grazie va detto alle denunce delle vittime, dei familiari, a volte dei vicini di casa che segnalano presenze sospette. Quattro di queste truffe sono in corso proprio in questo momento (stamattina, ndr). Per questo – conclude Baldassarre – abbiamo predisposto questo protocollo d’intesa con Idrablu. Tutte le 38.000 utenze riceveranno un pieghevole informativo con tutti i nostri servizi. Non solo il contrasto alle truffe agli anziani, ma anche alla violenza di genere, alle minacce via internet, alla sicurezza stradale, ai giovani. I fenomeni di deviazioni giovanili sono in crescita anche al di sotto dei 14 anni, è importante intervenire e, nel caso, prevenire”. I truffatori sono sempre più scaltri e attrezzati, avverte il comandante, “arrivano a clonare i numeri delle forze dell’ordine, al trucco del falso nipote che ha provocato un grave incidente aggiungono quello del nipote che si trova in stato di grave indigenza e, purtroppo, in molti ci castano”.

“Abbiamo accettato volentieri l’invito del comandante Baldassarre – dichiara l’amministratore unico di Idrablu, Dario Bergamaschi - è un servizio in più alla clientela”.

Ad ospitare la firma del protocollo è stato il prefetto Michele Formiglio: “Come già in altre occasioni, sono lieti di ospitare la firma di protocolli d’intesa mirati a mettere in sicurezza il territorio e i suoi abitanti”.