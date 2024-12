Nuovi defibrillatori nelle stazioni della ferrovia Vigezzina - Centovalli FOTO

Alla vigilia delle festività natalizie arriva un’implementazione importante sul lato della sicurezza e della salute pubblica per la ferrovia Vigezzina-Centovalli. Ssif, la società che gestisce la tratta italiana della ferrovia, ha infatti investito nell'acquisto di diversi defibrillatori semiautomatici esterni (Dae), multilingue, in grado di riconoscere in modo automatico ed interrompere, tramite l'erogazione di una scarica elettrica, le aritmie maligne responsabili dell'arresto cardiaco, quali la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare.

“Oltre a garantire sempre la massima sicurezza a bordo – dichiara il direttore generale di Ssif Matteo Corti – abbiamo deciso di dotare le nostre principali stazioni di questi fondamentali dispositivi. L'iniziativa, su base volontaria, è volta ad un miglioramento continuo della sicurezza dei viaggiatori e del nostro personale, oltre che a fornire un ulteriore importante servizio al territorio attraversato dalla ferrovia. Voglio ringraziare Salvatore Ranieri, della Ditta Ausilio Sanitario Srls, fornitore delle apparecchiature, per aver donato un Dae per il piazzale di Domodossola”. I defibrillatori sono già stati installati nei giorni scorsi presso le stazioni di Domodossola, Masera, Trontano, Marone, Druogno, Santa Maria Maggiore, Malesco e Re.