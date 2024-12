Tante opere a Crevoladossola grazie ai finanziamenti esterni

Sette milioni e mezzo di interventi per il comune di Crevoladossola, finanziati all'80% dall'esterno e senza ricorrere ai mutui: l'inaugurazione della nuova scuola elementare, il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido, l'avvio molto presto dei lavori di ristrutturazione e recupero di Villa Cesconi Renzi, e poi ancora il progetto Interreg per il recupero della torre napoleonica e la realizzazione della nuova pista ciclabile, senza dimenticare gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e sistemazione del territorio.

“Le elezioni del 2020 ci hanno consegnato un mandato chiaro, quello di continuare il processo di cambiamento e ristrutturazione della struttura del servizi - ha spiega il sindaco Giorgio Ferroni, facendo un resoconto del lavoro svolto in questi anni di amministrazione - negli anni precedenti abbiamo fatto un grande lavoro di programmazione, un lavoro intenso ma oggettivamente poco visibile, ora in questo quinquennio stiamo raccogliendo frutti positivi di questo lavoro, a partire dai cantieri terminati o in esercizio che sono peraltro previsti nella programmazione triennale delle opere pubbliche che stiamo per approvare. Siamo oggi a rendicontare un quinquennio di promesse mantenute, quindi vogliamo affermare con grande determinazione che il 2024 è stato un anno eccezionale per risultati in termini di qualità e di quantità”.

Tanti gli interventi realizzati: a settembre 2024 è stata inaugurata la nuova scuola elementare con dieci aule, quattro laboratori, con annessa nuova palestra scolastica già aperta alle società sportive del territorio. Ad ottobre 2024 è stato avviato il cantiere del nuovo asilo nido, finanziato da Pnrr per due milioni di euro e che potrà accogliere sino a 60 bambini. È stata aperta la nuova pista ciclabile ad aprile, con le relative nuove postazioni per l'attività sportiva outdoor, pista ciclabile che sarà ampliata presto.

Un intervento di cui l'amministrazione è particolarmente fiera è quello relativo al nuovo municipio che sarà ospitato a Villa Cesconi Renzi. La regione ha finanziato con 1,2 milioni di euro i lavori già in essere e gli uffici comunali dovrebbero esservi trasferiti nel 2027. “La Villa sarà anche aperta al pubblico, perché è uno dei più bei edifici della val d'Ossola e merita di essere apprezzato e fruito da tutti”.

Approvato anche il progetto Interreg per il recupero della torre napoleonica di Crevoladossola, mentre dalla regione sono giunti 600.000 euro per il progetto di riqualificazione dell'alpe Variola con realizzazione di bivacco, casera e strada d'accesso.