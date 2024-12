Coppa Piemonte, Cannobiese sconfitta dal Carpignano

È terminata con una sconfitta la prima partita della Cannobiese nella seconda fase della Coppa Piemonte di Prima Categoria.

La gara doveva essere disputata tre settimane fa, ma era stata rinviata per neve. Ieri sera allo stadio “Brocca” gli ospiti del Carpignano si sono imposti col punteggio di 4-2, portandosi in una posizione di vantaggio per il passaggio del turno, trattandosi di un girone all’italiana con gare di sola andata.

La prossima giornata del triangolare si disputerà a febbraio, e vedrà il Vogogna ospitare la Cannobiese.

Giovedì sera si è anche disputato un recupero della decima giornata di Seconda Categoria: a Casale Corte Cerro è andato in scena il derby cusiano tra i padroni di casa e gli omegnesi del Cireggio. L’incontro è terminato con il punteggio di 1-1, firmato dalle reti di Geraci su rigore alla mezzora per i padroni di casa, e dalla immediata risposta ospite con Camara. Buon punto per le due squadre, che si confermano in una tranquilla posizione di metà classifica.