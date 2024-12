Ricercato dall'Interpol, 27enne russo arrestato sul treno a Domodossola

Nei giorni scorsi, gli agenti del settore polizia di frontiera di Domodossola, durante l'attività mirata ai controlli anti-terrorismo e contrasto dell'immigrazione clandestina a bordo del treno EC 35, proveniente da Ginevra e diretto a Milano, delle ore 8.12, rintracciava un cittadino russo classe 1997, residente in provincia di Milano.

A seguito del controllo, il medesimo risultava essere destinatario di provvedimento di rintraccio Interpol per l'arresto provvisorio ai fini estradizionali verso la Federazione Russa. Gli approfondimenti successivi, eseguiti negli uffici del settore polizia di frontiera di Domodossola, permettevano di appurare che il soggetto risultava essere ricercato in campo internazionale per falso, reato previsto e punito dal codice penale russo, con una pena massima di 12 anni di reclusione.

A fronte di tale risultanza gli agenti della Polizia di Stato procedevano all'arresto del soggetto che, al termine degli accertamenti di rito, veniva associato presso il carcere di Verbania a disposizione della Corte d'Appello di Torino.