Dalla vigna all'abbinamento: in biblioteca tornano gli incontri per conoscere il vino

Dopo il successo delle passate edizioni, alla biblioteca “Contini” ci stiamo preparando per iniziare l’anno nuovo con un gradito ritorno: il ciclo di 3 incontri Dalla vigna all’abbinamento, per conoscere il vino guidati dai degustatori ufficiali e dai relatori dell’Associazione Italiana Sommelier – Delegazione di Verbania.

Le date di questa edizione saranno: mercoledì 15, 22 e 29 gennaio 2025, dalle 20.30 alle 22.30. Ogni serata comprenderà una parte teorica in cui verranno toccati elementi di viticoltura ed enologia (la vite, l’uva, il vino, gli spumanti) e verranno fatti cenni all’enografia italiana ed europea, ed una parte pratica con la degustazione di 3 vini scelti e forniti da Ais Verbania.

Nell’ultima serata verrà affrontato il tema dell’abbinamento col cibo, con la degustazione di tre vini in abbinamento a tre cibi. Il costo totale degli incontri è di 100,00 euro comprensivo di un set di tre bicchieri da degustazione che verranno forniti ai partecipanti.

Visto il periodo natalizio, l’iniziativa può essere una bella occasione per fare a sé stessi o a qualche conoscente appassionato un regalo originale per compiere un affasciante viaggio alla scoperta dei principali vitigni e delle tecniche e degli strumenti necessari per una corretta degustazione e abbinamento con i cibi.

Al termine del corso, qualora ci fosse l’interesse ed un numero adeguato di partecipanti, sarà possibile organizzare con A.i.s. una visita presso una cantina o azienda vinicola nella zona dell’Alto Piemonte.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare direttamente la biblioteca telefonando al numero 0324/242232 oppure scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.