Il sindaco Pizzi alla regione: "Rifinanziare il bando per la messa in sicurezza delle strutture fieristiche"

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha inviato una lettera al presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Il tema è il bando promosso proprio dalla regione nel 2023 con l’obiettivo di sostenere le associazioni locali nella messa in sicurezza e attrezzature fieristiche. Il primo cittadino domese chiede a Cirio che il bando venga rifinanziato, in quanto molte realtà del territorio non hanno ricevuto i contributi. Queste le parole di Pizzi:

“Il bando istituito ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale 6/2023, volto a erogare un contributo alle associazioni per la messa in sicurezza delle strutture e delle attrezzature utilizzate per l’allestimento di fiere, rappresenta un’iniziativa fondamentale per sostenere le realtà associative locali che animano eventi e manifestazioni del territorio, contribuendo significativamente allo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità.

Tuttavia, le risorse inizialmente stanziate si sono rivelate insufficienti a coprire il fabbisogno espresso dalle associazioni e di conseguenza molti progetti sono risultati ammissibili ma non finanziabili, generando comprensibile delusione tra coloro che avevano confidato nel concreto sostegno annunciato anche durante lo svolgersi della campagna elettorale per le elezioni regionali.

Risulta perciò necessario rifinanziare il bando per garantire che tutte le associazioni possano adeguare le proprie attrezzature agli standard di sicurezza richiesti dalla normativa vigente: il tema della sicurezza è evidentemente fondamentale, soprattutto in contesti in cui la partecipazione pubblica è alta e le associazioni si trovano spesso a operare con risorse limitate.

Confidando nella sua sensibilità verso la problematica, sono quindi a chiederle un suo personale interessamento affinché il bando possa essere rifinanziato in tempi brevi a beneficio delle associazioni, della sicurezza pubblica e della fiducia dei cittadini verso le istituzioni”.