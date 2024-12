Prima Categoria, Varzese e Piedimulera in campo domani al Curotti

Domenica prossima si recupera l’ottava giornata di campionato in Prima Categoria, si tratta di un intero turno che a suo tempo era stato rinviato per maltempo in tutto il Piemonte, e che la Federazione ha deciso di spostare in fondo al girone di andata.

Un gustoso anticipo di questo ultimo impegno prima della sosta natalizia si giocherà giovedì sera 19 dicembre alle ore 20.30 al “Curotti” di Domodossola, dove la Varzese ospiterà il Piedimulera in un derby ossolano che si preannuncia molto interessante e combattuto. Le motivazioni non mancheranno da ambo le parti: i granata di Chiaravallotti cercano importanti punti salvezza, i gialloblù di Poma vogliono i tre punti per garantirsi un Natale in vetta alla classifica, in attesa delle partite delle altre due capolista Virtus Villa e Gravellona San Pietro, che si giocheranno domenica pomeriggio.

È previsto un anticipo anche per il campionato di Seconda Categoria: la gara tra Pro Vigezzo e Casale Corte Cerro si giocherà infatti mercoledì sera 18 dicembre alle 20.30 sempre a Domodossola, ma al “Nosere”. Le restanti gare della sesta giornata (anche in questo caso si tratta della giornata interamente rinviata per maltempo a ottobre) si giocheranno domenica prossima nell’orario consueto.