Concerto per le Rsa di Domodossola e Villadossola

Una serata all'insegna della musica più bella e delle canzoni del Coro Blu che domani, giovedì 19 dicembre, si esibirà al teatro La Fabbrica di Villadossola nell'ambito della rassegna culturale "Dicembre d'arte" proposta dal Comune.

Un appuntamento prenatalizio, che vedrà la formazione al gran completo e che, come spiega Laura Miserocchi "Avrà un fine benefico, come tutti i nostri concerti. Questa volta i proventi delle offerte saranno devoluti alle Residenza per Anziani di Domodossola e Villadossola".

L'appuntamento è per le ore 20.45 e il Coro Blu, che vestirà abiti a tema natalizio, invita tutti a indossare per l'occasione qualcosa di rosso e di bianco.