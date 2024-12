La Fanfara Bersaglieri Valdossola celebra i 35 anni con il Concerto di Natale

La Fanfara Bersaglieri Valdossola torna in scena per il Concerto di Natale 2024: una serata, con scopo benefico, in programma sabato 21 dicembre alle 21.00 al Foro Boario di Crodo.

Il concerto è organizzato a Crodo, dove la fanfara ha sede da lungo tempo, in occasione del 35esimo anno di attività: era infatti il 1989 quando un gruppo di amici appena congedati decideva di continuare ciò che avevano imparato durante l’anno di leva obbligatoria, guidati e spronati dal Bersagliere Augusto Prelli, dando vita alla Fanfara Valdossola.

“Un orgoglio per tutti noi – fanno sapere i bersaglieri ossolani - presentare questo concerto proprio a Crodo, dove da anni il comune ci ospita. L’invito è rivolto a tutti, trascorrere una serata in serenità con musiche che hanno fatto la storia del nostro paese”.

Il ricavato della serata sarà devoluto al Corpo Musicale di Crodo e all’associazione “Uno sguardo un aiuto”. Al termine del concerto sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti; la serata prosegue poi con balli e musica a cura di Radio Studio 92.