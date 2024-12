"Natale sotto il campanile": una mostra di presepi e alberi artigianali a Montecrestese

La Pro Loco di Montecrestese organizza l’iniziativa “Natale sotto il campanile”. Si tratta di una mostra di presepi e alberi di Natale artigianali, che possono essere realizzati con qualsiasi tecnica o materiale. Chiunque può partecipare: è sufficiente consegnare le proprie opere alla Pro Loco entro il 22 dicembre (contattando Enzo al 348 7266993 o Monica al 347 0072323).

I presepi e gli alberi saranno poi esposti in frazione Chiesa, presso l’antica scuoletta: l’inaugurazione della mostra è in programma per il 24 dicembre alle 21.00, con un rinfresco e un momento musicale con la corale femminile e i Piccoli Cantori di Monte. A seguire la messa di Natale nella chiesa parrocchiale. La mostra sarà poi aperta dal 26 dicembre al 6 gennaio, dalle 14.00 alle 16.00.

“Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che sostengono le attività delle associazioni di Montecrestese – le parole di Guido Tomà, presidente della Pro Loco - dai volontari ai collaboratori esterni a coloro che partecipano alle tante iniziative. Si sta lavorando già per il 2025 con tante novità. I migliori auguri di un sereno Santo Natale e di un buon 2025”.