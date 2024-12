Non si ferma al posto di blocco e fugge dai carabinieri: denunciato un uomo a Varzo

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Domodossola hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo, dimorante in un comune dell’alta Ossola per non essersi fermato all’alt imposto dai militari durante un posto di controllo.

La scorsa notte, i carabinieri della compagnia di Domodossola, durante l’attività di controllo del territorio e della circolazione stradale, nell’area limitrofa al capoluogo ossolano, hanno predisposto un posto di controllo nel comune di Varzo lungo la SS 33 al fine di verificare sia il rispetto delle nuove norme del codice della strada da parte degli automobilisti che controllare l’eventuale presenza di persone sospette.

Durante lo svolgimento del posto di controllo sopraggiungeva una piccola utilitaria, condotta da un uomo che, nonostante venisse imposto l’alt dai militari operanti, aumentava la velocità di marcia e proseguiva la sua corsa al fine di evitare il controllo. Ne nasceva un inseguimento lungo la rete viaria ossolana nel corso del quale, il fuggitivo, mettendo in pericolo sia la sua che l’altrui incolumità, spegneva le luci della propria autovettura, sorpassava ripetutamente e in maniera pericolosa alcune autovetture e percorreva contro mano alcuni tratti della SS 33 riuscendo infine a far perdere le proprie tracce.

La condotta dell’uomo non gli ha fatto però ottenere i risultati sperati, in quanto i militari riuscivano a riconoscere chiaramente l’autista del mezzo, già conosciuto dagli stessi che si recavano quindi nei pressi della sua abitazione aspettando che rientrasse a casa.

Per lui è scattata sia la denuncia penale alla Procura della Repubblica di Verbania per il reato di resistenza a pubblico ufficiale che la sanzione amministrativa di 167 euro per non aver ottemperato all’alt della pattuglia con la conseguente decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.