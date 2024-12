La dottoressa Alessandra Casati è la nuova direttrice di pediatria dell'Asl Vco

La direzione generale dell'Asl Vco ha conferito alla dottoressa Alessandra Casati l'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Pediatria a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La dottoressa Casati si è laureata nel 1998 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove si è specializzata in chirurgia pediatrica nel 2003. Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha conseguito il master di II livello in accessi venosi a medio e lungo termine. Nel 2021 ha frequentato la scuola di alta formazione per il trasporto di emergenza neonatale.

Dal 2007 al 2022 ha prestato servizio presso l’ospedale Belcolle di Viterbo come dirigente medico disciplina pediatria, dal 2019 al 2022 ha svolto l’incarico di alta specializzazione “Screening neonatali” presso la medesima struttura. Ad oggi incaricato quale dirigente medico di pediatria presso l’Ares 118 Lazio.

Dal 2007 al 2020 è stata referente Unicef per l’allattamento al seno presso l’ospedale Belcolle di Viterbo e nel 2011 referente presso l’Agenzia di Sanità Pubblica della regione Lazio per il progetto “Presa in carico del neonato estremamente pretermine”. È stata membro del direttivo laziale della Società Italiana di Neonatologia per due mandati.

Nel 2020 ideatrice e responsabile del progetto Uscovid Neonatale dell’Asl di Viterbo per la presa in carico ed il follow-up di neonati covid-19 positivi o nati da madri positive e nel 2024 formatore del Corso Sin “Tecniche e Tecnologie per l’Assistenza Respiratoria nel Neonato”.

Nel 2001 è stata vincitrice di borsa di studio per il progetto di ricerca “L’ernia diaframmatica congenita” presso il “Sick Children Hospital” di Londra. Ha partecipato a numerosi convegni scientifici in qualità di moderatore e relatore in merito agli argomenti pediatrici e neonatali, a numerosi corsi tra i quali, nel giugno del 2023, al percorso formativo “Emergenze e urgenze pediatriche: dal protocollo di intervento alla gestione ospedaliera”. Ha pubblicato articoli a carattere scientifico su riviste internazionali.