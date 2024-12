Prima Categoria, il Piedimulera vince l’anticipo e vola in testa da solo

Derby ossolano molto importante per la classifica ieri sera al “Curotti” di Domodossola, dove Varzese e Piedimulera hanno dato vita ad una sfida molto divertente e ricca di gol. Vittoria autorevole per i gialloblù di Marco Poma, che si assicurano il titolo di campione d’inverno: domenica si saprà se sarà in solitaria oppure in coabitazione con Virtus Villa e Gravellona San Pietro.

Il match di ieri sera è partito subito con i fuochi di artificio: dopo cinque minuti gli ospiti erano già avanti di due gol, grazie ai centri di Inguscio e Alex Squillaci. Sembra il preludio a una goleada, invece la Varzese di riorganizza e accorcia le distanze con Antongioli, e la prima frazione si chiude sull’1-2. Nella ripresa i divedrini cercano il pari, ma al quarto d’ora arriva la doccia fredda: autorete di Scesa, episodio decisivo che indirizza la gara, chiusa poi definitivamente dal sigillo di Elca. Nel finale c’è ancora tempo per il primo gol in maglia granata per il neo-acquisto Caramello, ma finisce 2-4.

Si è giocato anche un anticipo del campionato di Seconda Categoria, con Pro Vigezzo e Casale Corte Cerro in campo mercoledì sera al “Nosere” di Domodossola. La gara è terminata 2-2, un punto a testa che lascia un po’ di amaro in bocca ai rossoblù di Pennestri, che vanno due volte in vantaggio ma vengono sempre raggiunti. Vigezzini in gol dopo soli tre minuti con Piraglia, ma i cusiani pareggiano con Cerutti prima del riposo. Nella ripresa la rete di Savaglio a dieci minuti dal termine riporta avanti la Pro, ma è Guerra a gelare i padroni di casa con il gol del definitivo 2-2 proprio al novantesimo.

Le restanti gare del recupero della sesta giornata di Seconda Categoria si giocheranno domenica prossima nell’orario consueto.