Le previsioni meteo per il fine settimana

Sabato col sole e senza vento ma domenica tempo in peggiormente. "Un minimo barico strutturato a tutte le quote procede rapidamente dall'alto Tirreno verso il meridione italiano, garantendo - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un deciso rialzo della pressione sul Piemonte, con cieli sereni o soleggiati e ventilazione in attenuazione dalla per tutto sabato. Domenica una nuova saccatura scende dalla Scandinavia verso il nord Italia, scavando un nuovo profondo minimo al suolo sulla Pianura Padana; questo porterà a una nuova intensificazione dei venti in montagna con foehn esteso fino alle prime pianure e precipitazioni sulle Alpi con valori generalmente deboli, ma che potranno risultare moderati sulle aree di confine occidentali e settentrionali. La quota neve sarà in calo fino ai 600-700 m al pomeriggio. Tale condizione sembra protrarsi per tutta la giornata di lunedì".

SABATO 21 DICEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso o velato. Copertura in aumento sulle creste alpine occidentali e settentrionali dalla serata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento fino a 1600-1800 m a nord-nordest e 2200-2400 m a sud-sudovest. Venti: deboli localmente moderati da nordovest sulle Alpi con residui rinforzi per foehn nelle alte valli al mattino; sull'Appennino deboli da nord al mattino in rotazione da sud al pomeriggio; deboli variabili in pianura

DOMENICA 22 DICEMBRE 2024

Nuvolosità: addensamenti compatti sui rilievi alpini e fino alle prime pianure adiacenti, cielo poco nuvoloso altrove. Precipitazioni: moderate sulle creste alpine, in attenuazione procedendo verso gli sbocchi vallivi; assenti altrove. Quota neve sui 1500-1600 m al mattino, in calo fino a 600-700 m nel pomeriggio. Zero termico: in temporaneo aumento al mattino e nuovo successivo calo fino ai 1000 m sulle Alpi, 1400 m altrove. Valori inferiori sulle creste alpine di confine. Venti: forti nordoccidentali sulle Alpi con rinforzi per foehn esteso fino agli sbocchi vallivi; al mattino moderati sudorientali in Appennino, in successiva rotazione da nordovest e intensificazione. Deboli in pianura, da sud sulla parte orientale della regione con rinforzi moderati, da nordovest altrove. Possibile estensione del foehn alle pianure dal pomeriggio