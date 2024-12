Trontano si prepara al Natale con la fiaccolata per le vie del paese

Trontano è ormai pronto per il Natale. Martedì 24 dicembre alle 21.00 il ritrovo in piazza e l'inizio della fiaccolata organizzata dalla Pro Loco tra le vie del paese intonando canti di Natale a cura della corale parrocchiale.

Gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia parteciperanno con le loro lanterne fatte a mano a scuola, grazie alla Pro Loco che ha fornito il materiale per la loro realizzazione. “Oltre a stimolare la creatività - dicono dalla Pro Loco – sarà l'occasione per i bambini di sentirsi parte attiva dell'evento che celebra lo spirito di comunità e di condivisione nella notte di Natale”.

Alle 22.00 la santa messa accompagnata dalla corale parrocchiale. Seguirà la rappresentazione della natività seguita dai pastorelli e dalle donne del gruppo folk e dalla distribuzione del pane benedetto. Per concludere scambio degli auguri al salone dell'area feste con vin brulè e panettone.

Per il periodo di Natale la Pro Loco invita la comunità e i turisti a visitare una quindicina di presepi realizzati in angoli caratteristici delle frazioni da privati e da associazioni. Per informazioni proloco.trontano@gmail.com. La mappa dei presepi è disponibile anche sulla pagina Facebook ed Instagram della Pro Loco di Trontano.