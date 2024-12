Sconfitta casalinga per Findomo Pediacooph24 contro Chivasso

Altra sconfitta per la Findomo Pediacooph24, che chiude il suo 2024 con un ko casalingo imprevisto con Chivasso. Partita dal punteggio altissimo, con gli ospiti che ci sono imposti per 104-95, sfruttando percentuali offensive davvero clamorose.

"Siamo arrivati a questo fine 2024 con la spia della riserva accesa a livello fisico. Detto questo- l'analisi di coach Fabbri- il livello di questa Dr1 è decisamente più elevato rispetto al passato: lo sapevamo e questo ci deve far capire che dobbiamo crescere e migliorare. Puoi davvero vincere o perdere con tutti e la partita con Chivasso lo ha confermato: loro si sono presentati qui senza timori reverenziali e, approfittando del nostro approccio non ottimale, hanno preso fiducia e comandato nel punteggio. Noi abbiamo reagito, siamo tornati sotto da meno 10, ma non abbiamo mai di fatto messo il naso avanti e cambiato l'inerzia: peccato, perchè è una sconfitta che non ci voleva" conclude Fabbri.