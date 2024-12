Il Vogogna lotta alla pari col Momo ma cede su rigore FOTO

Peccato! Questo Vogogna avrebbe meritato di più. L'1 a 2 incassato contro il Momo è il segnale di una stagione poco fortunata. Perché i ragazzi di Castelnuovo gocato, mettono anche in difficoltà il Momo (specie nel primo tempo) e poi perdono la partita.

Che è stata equilibrata sino a quando a deciderla è stato un rigore dato agli ospiti a 8 minuti dalla fine, che ha tagliato le gambe al Vogogna. Che, dicevamo, a giocato bene specie nel primo tempo, affidandosi davanti a Forni e Houcine, perché bomber Margaroli era assente per un problema riacutizzatosi sette giorni fa.

Il Momo non è perco insuperabile e fatica contro una sqyadra vivace, dove hanno brillato Blardone (un muro) e Piccini, bravo a centrocampo autore anche del gol del momentaneo pareggio. I 15 punti di differenza tra le due squadre non si vedono in campo nonostanteil Momo gova di più tecnica con Micheletti e Delfino.

Il risultato si sblocca ad inizio ripresa quando il difensore ospite Lekstakaj corregge in rete un corner. Il Vogogna la riacciuffa al 59' con Picicni e poi incassa il gol dagli undici metri quando Bleve in uscita mette già Delfino. Che trasforma e dà al Momo una vittoria strappata con i denti.