Prima Categoria, il Gravellona vince ed è campione d’inverno insieme al Piedimulera

Il trio in testa al campionato di Prima Categoria perde un pezzo: nella giornata in cui vincono tutte le prime, tranne la Virtus Villa che non riesce a superare la Serravallese e deve lasciare a Piedimulera e Gravellona lo scettro di campione d’inverno. Così il DS virtussino Hernan D’Angelo: “E’ stata una partita piuttosto bloccata, senza grandi occasioni da rete da ambo le parti. Nel primo tempo sono partiti meglio loro, ma poi siamo venuti fuori noi, nel secondo tempo siamo rimasti subito in 10 per l’espulsione di Ciocca, per un intervento non cattivo, ma evitabilissimo. Da lì ci siamo riorganizzati e abbiamo preso in mano la gara, ma senza riuscire a pungere più di tanto. La cosa strana è che abbiamo giocato a Serravalle e non sul sintetico di Romagnano, dove loro giocano abitualmente, probabilmente è stata una mossa per metterci in difficoltà, visto che il campo era ai limiti della praticabilità… Comunque questo non è un alibi, dovevamo vincere lo stesso”.

Il Gravellona San Pietro deve battagliare per avere la meglio sull’arcigna Quaronese. Al “Boroli” decide la rete del neo-acquisto Denicola al quarto d’ora, poi non sono mancate le emozioni (da segnalare anche un rosso per parte nella ripresa), ma il risultato non cambierà più: finisce 1-0 per gli arancioneri, che chiudono così il 2024 da primi della classe.

Vittoria non semplice anche per il Momo, che espugna 2-1 il “Bonomini” di Vogogna. I ragazzi di Castelnuovo danno del filo da torcere ai novaresi, ma i biancorossi portano a casa i tre punti. Rete ossolana di Piccini nella ripresa.

Successo importante per la Cannobiese, al terzo centro consecutivo. I biancorossi sconfiggono 3-2 un Romagnano che è apparso tutt’altro che rassegnato, nonostante le difficoltà di classifica. I ragazzi di Pettinaroli sbloccano subito la gara con Ingignoli e raddoppiano con un bel sinistro di Chiarello, ma gli ospiti accorciano appena prima del riposo. Stesso copione nella ripresa, lacuali che cercano il tris e lo trovano a cinque minuti dal termine con un bel gol di Guntri. In pieno recupero altra rete del Romagnano, ma i tre punti vanno ai padroni di casa.

Pirotecnica vittoria per il Bagnella in quel di Borgosesia, in casa del Valduggia. Gli arancioneri approcciano male il match, e chiudono il primo tempo sotto di due reti. Sembra una giornata storta, ma nella ripresa si scatenano le stelle omegnesi: Salzano segna due reti in sette minuti e pareggia il conto, Luca Cabrini dal dischetto firma il sorpasso, e ancora Salzano sigla il gol della tranquillità, tutto nei primi venti minuti. Finisce 4-2 per il Bagnella, che i primi di gennaio recupererà il match con il Fondotoce, che potrebbe portarlo a meno uno dalla vetta.

Match pirotecnico anche per il Fondotoce, ma risultato finale che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di Sena. E dire che un pareggio a Carpignano sarebbe stato un buon risultato alla vigilia, in casa di una squadra forte e in un buon momento di forma. I verbanesi però stupiscono nel primo tempo, calando un tris con Barbieri e la doppietta di Schirru, che sembra il preludio al successo finale. Invece nella ripresa i sesiani reagiscono, e acciuffano il pareggio in pieno recupero: finisce 3-3.

Non sono mancate le reti nemmeno a Sizzano, in una altalena di emozioni che alla fine ha premiato l’Agrano per 3-2: omegnesi avanti con Piana al terzo minuto, ma nella ripresa i novaresi pareggiano subito. I granata di Lopardo segnano ancora con Longoni a cinque minuti dal termine, ma devono subire l'immediato pareggio dei padroni di casa. Sembra il gol del definitivo pareggio, ma proprio al novantesimo è Gherardini a trovare il guizzo giusto e a dare ai suoi tre punti importantissimi.

Risultati:

Varzese - Piedimulera 2 - 4 (giocata giovedì 19/12); Vogogna - Momo 1 - 2; Cannobiese - Romagnano 3 - 2; Carpignano - Fondotoce 3 - 3; Gravellona San Pietro - Quaronese 1 - 0; Serravallese - Virtus Villadossola 0 - 0; Sizzano - Agrano 2 - 3; Valduggia - Bagnella 2 - 4

Classifica:

Gravellona San Pietro, Piedimulera 30 - Virtus Villa 28 - Momo, Cannobiese 27 - Bagnella 26 - Quaronese 24 - Carpignano 22 - Sizzano 19 - Romagnano, Serravallese 16 - Fondotoce, Varzese 15 - Agrano 14 - Vogogna 12 - Valduggia 9