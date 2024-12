Mergozzo, due donne fermate a Mergozzo dopo aver acquistato cocaina

Nella mattina di sabato a Mergozzo l'equipaggio della Squadra Volanti della questura ha proceduto al fermo ed al controllo di un'autovettura con a bordo due donne. Le stesse apparivano evidentemente nervose ed a seguito di domande specifiche degli operatori del perché si trovassero a transitare in dato luogo e in data ora, non sapendo fornire risposte sensate e motivi validi, veniva richiesto loro se avessero qualcosa da consegnare agli operatori.

Messe alle strette le due donne, entrambe residenti in provincia, di 51 e 37 anni, consegnavano della sostanza stupefacente presumibilmente cocaina che avevano acquistato per farne uso personale. Le stesse venivano così sanzionate amministrativamente ai sensi dell'art. 75 Testo Unico in materia di stupefacenti. Oltre a tale sanzione amministrativa la donna alla guida dell'autovettura veniva invitata a sottoporsi ad accertamenti urgenti volti alla ricerca nel corpo di sostanza stupefacente ma la stessa opponeva rifiuto e pertanto veniva deferita all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 187 co. 8 del Codice della Strada, il suo veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo e la patente di guida immediatamente ritirata.