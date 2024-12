Alla scoperta dei "Presepi sull’acqua" nelle vacanze di Natale

Ha preso il via sabato 7 dicembre la decima edizione di “Presepi sull’acqua”. Crodo e le sue frazioni si preparano ad accogliere, come ogni anno, migliaia di visitatori che giungono in Valle Antigorio per ammirare le installazioni presenti negli antichi borghi, tra lavatoi, rii, fontane e molto altro.

Un’edizione da record, quella del 2024, che può contare su ben 72 presepi esposti in tutto il paese, ma non solo. Sarà infatti possibile prenotare visite ed escursioni guidate grazie alla collaborazione con l’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola, ma anche muoversi a piedi lungo le strade e i sentieri di Crodo per scoprire tutte le tappe del percorso. I presepi sono visitabili fino al 6 gennaio.