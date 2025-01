Studio Aperto Mag racconta la Grotta di Babbo Natale di Ornavasso VIDEO

La televisione nazionale torna a parlare del Vco e lo fa, ancora una volta, grazie a Beppe Gandolfo, volto di Mediaset, ed anche editorialista del nostro gruppo editoriale, che racconta il nostro territorio nella rubrica Studio Aperto Mag, in onda su Italia 1.

Nel giorno di Natale è infatti andato in onda un servizio dedicato alla Grotta di Babbo Natale di Ornavasso, una delle attrazioni di maggior successo, per il periodo delle feste, di tutto il Vco. Qui i bambini – e non solo – hanno la possibilità di incontrare di persona Babbo Natale per raccontargli i propri desideri, ma anche di giocare con gli elfi, scoprire il villaggio di Natale con tante attrazioni, salire sulle giostre e molto altro. Beppe Gandolfo ha saputo raccontare e dare il giusto risalto ad una delle idee più innovative e vincenti degli ultimi anni. Un progetto imprenditoriale di Antonio Longo Dorni, che ha saputo portare negli anni decine di migliaia di persone nel Vco.

Antonio Longo Dorni, ideatore e anima instancabile della Grotta di Babbo Natale, spiega: “Questo evento richiede un anno di lavoro, con la collaborazione di molte professionalità, di maestranze e di volontari. Realizzare il sogno di un bambino è quanto di più impegnativo ci sia, ma il lavoro ci ripaga con tantissima gioia”.

Il servizio sulla Grotta di Ornavasso, va ad aggiungersi ai tanti servizi sui ristoranti del nostro territorio, ma anche a quelli dedicati a Domosofia, alla Vigezzina e a quelli sulle bellezze del lago del Distretto.