Concerto natalizio a Toceno con l'Antico Coro Vigezzino

In occasione delle feste Natalizie l’Associazione Valle dei Bagni Onlus avrà il picere di essere ospitata a Toceno con il piccolo gruppo di canto popolare “Antico coro Vigezzino - Canti alla Fiora” per proporre alcune delle più antiche melo-die di montagna del IX e XX secolo.Nel corso dell’anno, grazie al prezioso aiuto di Silvia Kuro e Mirko Volpe, professionisti nel campo artistico e musicale e appassionati conoscitori del canto popolare, il gruppo ha lavorato per migliorarsi quanto più possibile mantenendo co-munque l’elemento fondamentale di questi canti ovvero la spontaneità , la semplicità e l’assenza di accompagnamento con strumenti musicali. Nel mese di Maggio, è stato poi possibile fare una registrazione all’interno dell’oratorio di San’Antonio in Craveggia e realizzare un CD che sarà presentato proprio in occasione di questo evento che ricordiamo sarà il giorno 27 Dicembre alle ore 20.30 presso i locali al piano terreno della Casa Parrocchiale.L’Associazione Valle dei Bagni ringrazia sentitamente il Comune e l’Associazione Culturale Biblioteca di Toceno per l’ospitalità.