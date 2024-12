Il “Canto di Natale” arriva nei borghi di Orta e Varzo

La magia natalizia prosegue a teatro con il celebre "Canto di Natale" di Charles Dickens, portato in scena dalla compagniadellozio questa sera a Orta San Giulio e domani, 28 dicembre, a Varzo. Dopo il successo riscosso a Domodossola, lo spettacolo si appresta a incantare nuovi spettatori nei borghi del territorio.

Protagonista dello spettacolo è Matteo Minetti, voce narrante, che darà vita al viaggio del signor Scrooge con gli spiriti del Natale passato, presente e futuro. Ad arricchire la serata sarà la musica dal vivo del Maestro Gian Luca Rovelli, che al clavicembalo eseguirà le più celebri carols natalizie, come Adeste Fideles e Deck the Halls.

Minetti racconta così l’ispirazione dietro il progetto, "tutti conosciamo questa storia grazie a innumerevoli adattamenti, ma pochi leggono l’originale. L’idea è nata proprio dalla voglia di riscoprire il testo di Dickens, come se fossimo in un salotto di casa, davanti al fuoco, la sera di Natale.”

Inserite nel progetto "Teatro nei Borghi", le due serate rappresentano un’importante iniziativa culturale per avvicinare le comunità locali al teatro. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione della parrocchia della Beata Vergine Assunta di Orta, del Comune di Varzo e di altre realtà culturali del territorio, oltre al sostegno della Fondazione CRT e della Compagnia di San Paolo.

I biglietti per la serata di Varzo sono disponibili su ticketsms.it o direttamente in loco, con riduzioni per minori di 18 anni e tesserati della compagnia. Per l’evento di Orta, è possibile prenotare telefonicamente al numero 347-9341020.