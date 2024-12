“Il Canto dell’Acqua” a Varzo con Maggie Pitzalis e la Piccola Orchestra del Sole

Varzo si prepara ad accogliere un evento musicale di grande intensità: il 29 dicembre, alle 21.00, il salone dell’Alveare sarà il palcoscenico del concerto “Il Canto dell’Acqua”. Protagonisti della serata saranno la cantante Maggie Pitzalis e la Piccola Orchestra del Sole, che insieme daranno vita a uno spettacolo coinvolgente, capace di emozionare e far riflettere.

“Il Canto dell’Acqua” è molto più di un semplice concerto: è un percorso artistico che celebra l’acqua come simbolo di vita, forza e trasformazione. Le melodie si intrecceranno con testi poetici e narrativi, trasportando il pubblico in un viaggio tra sonorità naturali e ritmi contemporanei. Maggie Pitzalis, nota per la sua voce profonda e vibrante, sarà accompagnata dalla Piccola Orchestra del Sole, un ensemble che si distingue per la versatilità e l’eleganza delle sue esecuzioni.

L’evento, organizzato con il patrocinio del comune e in collaborazione con associazioni locali, vuole offrire un’occasione di condivisione e arricchimento culturale. Gli arrangiamenti musicali, curati con attenzione, spaziano tra generi diversi, creando un’esperienza sonora unica.

“L’acqua è un elemento che ci accomuna tutti, un tema universale che parla di connessione, rinascita e armonia,” ha spiegato Maggie Pitzalis. La scelta del repertorio riflette questa idea.

L’ingresso è libero, con un invito speciale rivolto a famiglie, appassionati di musica e a chiunque voglia lasciarsi trasportare dalla magia delle note. Una serata da non perdere, per chiudere l’anno in bellezza e riscoprire il potere della musica di unire le persone.