Capodanno, il sindaco Pizzi invita i cittadini ad un uso responsabile dei fuochi artificiali

In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi invita la cittadinanza alla prudenza e all’attenzione per quanto riguarda l’utilizzo di botti e fuochi artificiali.

“L’utilizzo dei fuochi d’artificio è una tradizione che accompagna da sempre i momenti di festa, ma che richiede attenzione e responsabilità da parte di tutti – si legge in una nota del primo cittadino -. Va ricordato che l’uso di fuochi d’artificio certificati è regolamentato da precise normative che stabiliscono limiti e modalità per garantirne un impiego sicuro e rispettoso. Proprio per questo il comune, in realtà, non può emettere ordinanze contingibili e urgenti, limitandone l’uso oltre i limiti indicati dalle leggi in materia, per regolare situazioni che non hanno alcuna eccezionalità”.

Prosegue Pizzi: “Al di là delle regole formali, però, desidero fare appello al senso civico e alla sensibilità verso l’ambiente, gli animali e le persone più fragili della nostra comunità. Non dobbiamo dimenticare che l’uso improprio dei fuochi d’artificio può causare incidenti anche gravi. Inoltre, i forti rumori generati possono spaventare e disorientare gli animali domestici e selvatici: limitarne l’uso riduce il loro disagio”.

“Vi invito perciò ad un uso responsabile e, possibilmente, a preferire forme di divertimento più sostenibili e meno impattanti. Esistono oggi soluzioni alternative come spettacoli luminosi e giochi di luce che possono creare un’atmosfera festosa senza effetti dannosi. Confido – conclude il sindaco - nel senso di responsabilità per rendere le feste un momento di gioia e condivisione nel rispetto della nostra comunità. Auguri di buon anno”.