Si è spento Luigi Pellizetti, uomo di cultura

Avranno luogo il 2 gennaio a Cimamulera i funerali di Luigi Pellizetti, spentosi a 88 anni. Lascia la moglie Laura e i figli Paolo e Massimiliano.

La cerimonia si terrà alle 10,30 nella chiesa della frazione di Piedimulera.

Luigi Pellizetti era un volto noto della cultura ossolana ed aveva collaborato per diversi anni con il settimanale Eco-Risveglio, negli anni in cui il direttore Benito Mazzi aveva dato vita alle pagine culturali, con inserti color verde che si staccavano dalla altre pagine del giornale. Pellizetti contribuiva con storie e racconti al fascicolo culturale che allora aveva molti collaboratori. Molto attivo anche come regista, Pellizetti aveva realizzato un documentario intitolato ''Colombetti, ultimo paradiso'' ma anche collaborato con la Rai per la quale aveva raccontato personaggi ossolani, tra i quali il poeta locale Walter Alberisio.