Il ''giallo'' della Vigezzina, un omaggio alla valle dei Pittori

Il ‘’giallo’’ sale sulla Vigezzina…… La tratta Domodossola-Locarno trasformata nella scena di un ‘giallo’ .

Il giornale’’La Provincia di Cremona’ del 29 dicembre dedica un ampio servizio all ‘’’intrigo del treno’’, lo spettacolo viaggiante creato in occasione dei festeggiamenti dei 100 anni della linea ferroviaria che collega Domodossola a Lugano. Tenutosi alla fine di novembre per festeggiare il secolo della linea ferroviaria che unisce Italia e Svizzera’’.

Lo fa intervistando l’attore, regista ed educatore Mattia Cabrini che illustra il testo che racconta un viaggio, in territorio italiano, tra Domodossola e Re. ‘’Un grande lavoro di connessioni e sinergie tra l’Associazione Turistica Pro Loco di Villette, la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie e l’Unione Montana della Valle Vigezzo che hanno sponsorizzato l’allestimento dello spettacolo, mettendo a disposizione risorse economiche e logistiche con il prezioso contributo finanziario ricevuto nell’ambito del progetto Interreg Paes.ch.it’’ dice Cabrini a ‘’La Provincia di Cremona’’.

Citando la sua regia ma anche le coreografie di Sara Tadina e di Danila Massara, due coreografe ossolane.

Un intrigo che passa attraverso il furto di un gioiello e la soluzione del caso ad opera di una giornalista famosa con l’aiuto di un capotreno. Ambientato ovviamente nella tratta tra Domodossola e Re, è un omaggio alla valle dei pittori. Una immersione, spiega lo stesso Cabrini, ‘’nella vita del tessuto sociale della valle fatta di frontalierato, dove ancora oggi la maggior parte degli abitanti della valle varca il confine italiano per motivi di lavoro’’.