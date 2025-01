A Premosello la Carcavegia dell'Epifania

Il rituale della Carcavegia, il grande falò in cui vengono bruciati i fantocci dei due abitanti più anziani del paese come simbolo di buon auspicio affonda le radici nella tradizione popolare più antica. A Premosello questo rituale tornerà a rivivere la sera del 5 gennaio, tra fuoco, festa e antichi riti in cui la tradizione prende vita, grazie all'organizzazione della locale Pro Loco.

L'appuntamento è già per le 14 con il ritrovo in piazza per i bambini muniti di corni e campanacci. Tutti insieme gireranno per il paese con i fantocci. Alle 20.45 sarà acceso il tradizionale falò e saranno distribuiti cioccolata e vino brulé. Ospite speciale della serata sarà la Befana che porterà ai più piccoli dolciumi e carbone. La festa proseguirà presso il Circolo Arci di Premosello.