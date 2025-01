Le previsioni meteo per il fine settimana

Oggi affluiranno nei bassi strati correnti umide da est, che comporteranno condizioni molto nuvolose in pianura e temperature massime invernali. "Sulle Alpi, l'afflusso di correnti occidentali temporaneamente più umide causerà qualche debole nevicata sparsa sui confini, dal pomeriggio. Domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - inizierà ad avvicinarsi una saccatura atlantica, con una rotazione del flusso in quota da sudovest. Lo scorrimento di masse d'aria più miti in quota determinerà un rialzo dello zero termico in montagna e condizioni di inversione termica in pianura, che vedrà ancora nuvolosità consistente. Il fronte principale associato alla saccatura interesserà il Piemonte con delle precipitazioni nella giornata di lunedì".



SABATO 4 GENNAIO 2025

Nuvolosità: al mattino poco nuvoloso su Alpi e zone pedemontane per tenui velature, molto nuvoloso per nubi basse in pianura, con locali nebbie. Nel pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso sulle Alpi e nuvoloso altrove. Precipitazioni: dal pomeriggio possibili deboli nevicate sulle creste di confine nordoccidentali. Zero termico: in ulteriore calo in pianura e sul nord Piemonte fino a 500-800 m, mentre sarà in netto rialzo sulle medie e alte valli occidentali e meridionali, fino a 2300-2500 m. Venti: occidentali sulle Alpi, in rinforzo in quota fino a forti; in genere deboli sull'Appennino, in prevalenza da sud; deboli variabili in pianura

DOMENICA 5 GENNAIO 2025

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto sul Piemonte orientale, nuvoloso sulle pianure occidentali, parzialmente nuvoloso sulle Alpi occidentali. Precipitazioni: in serata possibili pioviggini o piogge deboli sull'area appenninica. Zero termico: in netto rialzo a sud e sulle Alpi, fino a circa 2700-3000 m, ma con valori localmente ben inferiori (circa 1000-1500 m) sui settori nordorientali. In nuovo calo in serata. Venti: forti in rotazione da sudovest in quota sulle Alpi, meridionali sull'Appennino con intensità anche forte in quota; deboli variabili in pianura