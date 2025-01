Giovane va sbattere con la sua 500 in galleria a Macugnaga

In serata i Vigili del Fuoco di Verbania sono intervenuti nel Comune di Macugnaga per un incidente stradale.

In una galleria in località Pestarena un'auto condotta da una giovane ha perso aderenza sbandando ed andando a sbattere sulla parete interna della galleria stessa.

La squadra immediatamente intervenuta dal Distaccamento di Macugnaga ha collaborato con il personale sanitario del 118 alle operazioni di soccorso ed ha quindi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

La conducente è stata trasportata in codice verde al DEA dell'ospedale di Domodossola.

Sono in fase di accertamento le cause del sinistro.