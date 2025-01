Aperture straordinarie per la mostra “Carlo e Giovanni Bossone. Il talento di padre in figlio”

Prosegue con successo la mostra “Carlo e Giovanni Bossone. Il talento di padre in figlio”, allestita presso l’atelier Carlo Bossone di Domodossola fino all’8 febbraio. Vista la buona affluenza di pubblico, per il primo fine settimana del 2025 sono in programma aperture straordinarie per sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle 10.30 alle 12.30.

Paesaggi, ritratti e nature morte, nello stile bossoniano per eccellenza, nella capacità di dare volume, luminosità e soprattutto sensibilità a tutte le fasi della vita quotidiana ed al mondo che ci circonda.

La mostra, inaugurata lo scorso 7 dicembre con un folto pubblico, mette in risalto il talento bossoniano che, partito da Carlo, il capostipite, si è magnificamente trasferito al figlio Giovanni, purtroppo prematuramente scomparso nel 1985 a soli 54 anni, con una capacità di apprendimento davvero sorprendente.

Oltre alle aperture straordinarie, la mostra rimarrà dunque aperta fino all’8 febbraio nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30. per informazioni e visite fuori orario è possibile contattare tramite WhatsApp il numero 347 7109233 o l’indirizzo comitatobossone2021@gmail.com.