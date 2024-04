Il grazie della scuola di Calice al presidente Cirio FOTO

I genitori dei bambini che il prossimo anno scolastico frequenteranno la scuola di Calice hanno voluto incontrare oggi a Palazzo di Città il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco Lucio Pizzi. Un momento, approfittando della presenza in città del governatore, per ringraziarlo per aver ascoltato la loro richiesta di mantenere la seconda sezione alla primaria di Calice, che inizialmente non era stata attivata dagli uffici scolastici.



"La nostra comunità è fortemente legata ai bambini e al territorio e la nostra piccola scuola di montagna è un presidio che garantisce ai genitori il diritto di scelta - ha detto la dirigente del 1° Circolo Patrizia Taglianetti - le siamo grati per averci aiutato a difendere quello che possiamo definire il primo presidio dell'educazione civica, ovvero la scuola".



Il rappresentante dei genitori Alessandro Bragoni ha poi sottolineato che "il presidente ha compreso che la richiesta avanzata dalle famiglie non era un capriccio. Crediamo fortemente nel valore di educare e far crescere i nostri figli in mezzo alla natura, in una scuola che tra l'altro attiva numerosi progetti e offre una grande qualità educativa".



Anche il sindaco Pizzi ha voluto rimarcare come "non fosse scontato ottenere questo risultato, perché a volte la volontà si scontra con i regolamenti e le leggi".



Alberto Cirio ha poi sottolineato: "Sono figlio di una maestra elementare, vivo in un paese di 400 abitanti e sono papà, comprendo l'importanza delle piccole scuole. Se vogliamo che la montagna continui a vivere, dobbiamo garantirne i servizi, e la scuola è uno dei principali. L'Ufficio Scolastico Regionale ha compreso il ruolo sociale della scuola di Calice e ha concesso l'attivazione della seconda sezione".



A settembre dunque la scuola potrà contare su diciassette bambini in più, che potranno studiare in un ambiente dove, tra l'altro, si applica il metodo finlandese con risultati soprendenti.