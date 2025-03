Un brano per celebrare Villadossola e l'insurrezione del 1943

È un brano per orchestra composto dal maestro Franco Cesarini, direttore dell'orchestra Stabile di Lugano, per celebrare Villadossola e l'Insurrezione dell'8 novembre 1943. "La scintilla della Resistenza" sarà eseguita per la prima volta in assoluto domenica 30 marzo (ore 16) al teatro La Fabbrica, in occasione del concerto per i 125 anni della Filarmonica di Villadossola.

“Tutto è nato dalla proposta di un brano inedito in occasione dei 125 anni di fondazione della nostra Filarmonica - spiega Daniele Gnoato, presidente del sodalizio -. Franco Cesarini, compositore di fama internazionale e direttore dello Stabile di Lugano ha accettato di mettersi a disposizione e comporre un'opera che in qualche modo raccontasse la storia di Villadossola. Ha raccolto molte informazioni ed è rimasto affascinato dall'episodio dell’8 novembre 1943 e così ha composto quest'opera che sarà eseguita per la prima volta domenica 30 marzo”.

“La luce della Resistenza” è un brano per orchestra di fiati solo suonato, e sarà l'autore stesso, oltre a dirigerne l'esecuzione, anche a illustrarlo. Il concerto di domenica, dopo l'esecuzione dell'opera inedita e la proiezione di un video sull'8 novembre 1943 a cura dell'Anpi, proseguirà con una seconda parte di concerto con brani tradizionali bandistici.

“Pensiamo che sia un bel regalo per la comunità - prosegue Gnoato - e rappresenta l'evento clou dei nostri festeggiamenti, che proseguiranno a giugno con i due concerti estivi”.