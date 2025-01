Concerto e corsa della Befana a Re

Due gli appuntamenti organizzati dalla Pro loco di Re. Sabato 4 gennaio alle 21 è in programma il concerto della Corale Parrocchiale di San Silvestro di Druogno, che si esibirà alle 21 nella Basilica della Madonna del Sangue. L’entrata è a offerta libera, seguirà un rinfresco.



Il 5 gennaio invece ci aspetta un pomeriggio ricco di iniziative. Alle 14.30 ci sarà la corsa della Befana mentre alle 16.30 la Santa Messa con la Sacra Famiglia e l’arrivo dei Re Magi e, a seguire, in collaborazione con il soccorso alpino verrà organizzata la spettacolare “Discesa della Befana dal cielo”. Durante tutto il pomeriggio non mancheranno vin brulé, cioccolata, tè, panettone e pandoro.