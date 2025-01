"Dopo di noi", il progetto sarà completato nel 2025

Tra i numerosi progetti che il comune di Ornavasso ha in programma per l’anno nuovo, spicca il completamento di “Dopo di noi”, una struttura dedicata ai giovani non autosufficienti.

I lavori sono iniziati nel 2024 e, secondo le previsioni, dovrebbero concludersi nel corso del 2025. Si tratta di un progetto importante, come sottolinea il sindaco Filippo Cigala Fulgosi, che si rivolge ad una particolare tipologia di utenza. “Dopo di noi” ospiterà infatti giovani con disabilità o non autosufficienti, che non possono più contare sull’aiuto dei genitori o delle famiglie ma che, allo stesso tempo, non hanno l’età adatta per essere ospitati in strutture quali le Rsa. Per la gestione della struttura, il comune di Ornavasso sarà affiancato dal Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano.