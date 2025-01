Il Bagnella batte il Fondotoce, Omegna sconfitto

Recupero amaro per l’Omegna mentre il Bagnella vince a passa al secondo posto in classifica.

In Promozione i rossoneri cadono in casa contro la Chiavazzese e restano terzultimi in classifica. Gli ospiti vincono 3 a 0 con la doppietta di Sigurtà e la rete di Lofrano.

In Prima Categoria il Bagnella batte il Fondotoce 2 a 1 e sale al secondo posto in classifica. Per i cusiani in gol Aboagye Anderson e Audi, per i verbanesi la rete è di Schirru.

Classifica di Promozione: Città di Cossato 33; Chiavazzese, Ivrea 31; Juventus Domo 30; Gattinara 28; Virtus Vercelli 27; Arona 26; Ceversama 22; Orizzonti 19; Cameri, Dufour Varallo 18; Montanaro 17; Union Novara 14; Omegna 13; Feriolo 6, Ornavassese 4.

Classifica di Prima: Gravellona, Piedimulera 30; Bagnella 29; Virtus Villa 28; Cannobiese, Momo 27; Quaronese 24; Carpignano22; Sizzano 19; Serravallese, Romagnano 16; Varzese, Fondotoce 15; Agrano 14; Vogogna 12; Valduggia 9.