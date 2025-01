Rifiuti non ritirati da giorni a Domodossola: "Situazione inaccettabile"

OssolaNews ha ricevuto una segnalazione da parte di una lettrice residente a Domodossola, che denuncia una situazione definita “inaccettabile” anche da parte di numerosi altri cittadini.

“Questa settimana ConserVco non ha effettuato il ritiro della carta né dell’indifferenziata – sottolinea la nostra lettrice – lasciando bidoni pieni nei cortili, sotto i nostri balconi e le finestre del piano terra”. La fotografia inviata per la segnalazione riguarda un condominio di via Castellazzo, “ma ho sentito anche di alte vie nella stessa situazione”.

“È inaccettabile che paghiamo la Tari per poi ritrovarci questo degrado sotto le finestre. Chiameremo anche l’ufficio igiene”.