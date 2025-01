Camion guidato da autista italiano del Verbano Cusio Ossola investe e uccide ciclista svizzero sulla pista ciclabile

Tragico incidente stradale in Canton Ticino oggi, 7 gennaio, poco prima delle 16.30 in Via allo Stradonino a Locarno.

Un 59enne ciclista svizzero domiciliato nel Locarnese stava circolando sulla pista ciclabile in direzione di Riazzino. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è stato urtato da un mezzo pesante, guidato da un 32enne autista italiano residente nella provincia del Verbano Cusio Ossola, che si stava immettendo in via Campagna.

Sul posto sono interventi agenti della Polizia cantonale e, in supporto della Polizia intercomunale del Piano nonché i soccorritori del Salva, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare la morte del 59enne. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici, si è reso necessario chiudere il tratto interessato dall'incidente. La strada rimarrà chiusa almeno fino alle 22:00.