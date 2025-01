Pronto soccorso intasati, in Vallese si corre ai ripari

‘’Dopo i preoccupanti risultati relativi al sovraccarico di emergenze nel Vallese durante le vacanze di fine anno, il capo della sanità Mathias Reynard reagisce,annunciando che nelle prossime settimane i pronto soccorso vallesani verranno dotati di personale supplementare’’.

Lo scrive il giornale Le Nouvelliste che torna sul problema dell’alto numero di ricoveri registrato sotto le feste nei pronto soccorso del Cantone Vallese, in Svizzera.

Un’emergenza che nulla a che fare con quella italiana dove la sanità è in ginocchio in ogni settore, non solo nei pronto soccorso.

La nota positiva è che oltre frontiera però si corre subito ai ripari, anche se pure in Svizzera il ricorso al pronto soccorso avviene anche in casi di non urgenze. Tanto che la direzione dell'Ospedale vallesano aveva lanciato un appello a non recarsi al pronto soccorso in caso di sintomi lievi, ma di rivolgersi a cliniche, farmacie o asili nido.

Nel periodo di Natale e Capodanno,infatti, scrive Le Nouvelliste, ‘’ il Vallese ha vissuto due settimane impegnative dal punto di vista medico. Sia per quanto riguarda l'emergenza dell'Ospedale Vallese e dell'Ospedale Riviera-Chablais, che all'interno della società Air-Glaciers: le statistiche mostrano un drastico aumento del numero dei pazienti’’.