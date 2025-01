Cst Novara Vco, tutti i bandi pubblicati a gennaio

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco segnala i bandi pubblicati nel mese di gennaio 2025 in diverse aree tematiche. Questi i bandi attivi; in allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

“Fuoriclasse – progetti di formazione digitale per detenuti”, per sostenere progetti in grado di realizzare efficaci azioni formative in ambito digitale e di valorizzare le potenzialità, attitudini e ambizioni delle persone detenute. Scadenza 7 febbraio.

“Tavolo unico sul tema della disabilità”, per la presentazione di manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione delle due organizzazioni/associazioni rappresentative a livello regionale a garanzia di una maggior rappresentanza delle persone con disabilità. Scadenza 7 febbraio.

“Progetti di ricerca in ambito tecnologico policy-oriented”, rivolto a enti privati non commerciali senza finalità di lucro, come associazioni e fondazioni (anche in forma di Centri studi) per progetti legati allo sviluppo tecnologico. Scadenza 14 febbraio.

“Progetti in favore di persone svantaggiate, del territorio e della comunità”, per ispirare in modo generativo le persone con scarse possibilità economiche, in particolare i giovani al di sotto dei 35 anni e nelle regioni più povere del mondo, a riunirsi e presentare un progetto specifico e valido. Scadenza 28 febbraio.

“Contrasto alla povertà educativa”, per sostenere interventi di contrasto della povertà educativa minorile insieme ad altri enti erogatori privati che condividono lo spirito e gli obiettivi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Scadenza 30 giugno.