Presepi sull'acqua, bilancio estremamente positivo per la decima edizione

La storia di Presepi sull'acqua è iniziata dieci anni fa e, al raggiungimento di questo importante traguardo, la manifestazione si conferma formidabile attrattore turistico, nonché occasione per toccare con mano la maestria dei curatori delle installazioni, ambientate in un territorio incantevole. La decima edizione di Presepi sull'acqua ha attirato decine di migliaia di visitatori, entusiasti ancora una volta per la bellezza delle settantadue installazioni ospitate in fontane, abbeveratoi e antichi lavatoi oltre che lungo rii e ruscelli di Crodo e delle sue piccole frazioni.

“Si è conclusa la decima edizione dell’evento ideato da Laura Lazzaroni e realizzato con l'aiuto di Susanna Malgeri. Un'edizione particolare di Presepi sull'acqua, che ha visto un notevole aumento del numero di installazioni, ben settantadue, come di consueto distribuite su tutto il territorio comunale, a dimostrazione della passione e dell’impegno dei numerosi curatori. L’amministrazione comunale – dichiara il sindaco Pasquale Folchi – desidera ringraziare tutti coloro che hanno permesso all’evento di crescere negli anni, un grazie particolare ai curatori dei vari presepi, vere opere d’arte molto apprezzate dai numerosissimi visitatori”.

L'edizione di quest'anno è stata particolarmente ricca anche dal punto di vista degli eventi collaterali e delle escursioni: un folto calendario di appuntamenti che ha permesso ai visitatori di affiancare alla scoperta delle natività anche occasioni di svago, con un'attenzione particolare ai più piccoli.

“Il grazie della mia amministrazione – prosegue il sindaco di Crodo - si estende alle associazioni che operano in paese, che, con il coordinamento dalla Pro Loco, hanno garantito l’apertura del Foro Boario e l’organizzazione dei numerosi eventi. Un grazie a Claudia del Chiosco “Calus”, punto di riferimento per le iniziative a Cravegna. Una menzione particolare all’Ente Parco Aree Protette dell’Ossola, che ha garantito l’apertura del punto informazione e il coordinamento con le guide per le escursioni che hanno portato centinaia di visitatori alla scoperta dell'iniziativa e del territorio. Infine, un ringraziamento particolare a Lucrezia Filosi per il lavoro svolto nella preparazione dell’evento, validissimo supporto interno alla macchina comunale per tutte le operazioni necessarie ad organizzare un evento di notevoli dimensioni. Passione, impegno e professionalità possono dare grandi soddisfazioni e ci portano a immaginare i miglioramenti che anno dopo anno possono rinforzare il nostro amato evento: sono certo che la prossima edizione sarà ancora più attraente e ricca di novità.”

Numeri importanti anche su web e social, con i canali ufficiali visitati da migliaia di utenti, che stanno lasciando in queste ore decine di commenti e recensioni estremamente positive, a conferma di un apprezzamento in crescita per la proposta portata avanti dal piccolo centro montano della Val d'Ossola. Presepi sull'acqua ha dunque confermato la propria forte valenza, anche quale formidabile volano turistico per il territorio della Valle Antigorio e dell'intera Ossola, esposto in una vetrina mediatica che ha visto approfondimenti su testate cartacee e web nazionali. Nel ricco panorama nazionale di eventi natalizi, l'evento promosso dall'amministrazione di Crodo vince ancora una volta per la propria originalità e autenticità.