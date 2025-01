Valentini: ''Speriamo nella riapertura della strada per inizio primavera''

‘’Non ho notizie ufficiali, ma so che i lavori sono in dirittura di arrivo. Spero proprio che nel giro di un mese o due, prima dell’inizio della primavera possa essere riattivato il collegamento attraverso la strada principale’’.

Chi parla è Mauro Valentini, sindaco di Bognanco.

L’argomento è la strada che da Domodossola sale al paese termale, arteria che il 13 maggio 2024 era stata interrotta da una grossa frana proprio all’imbocco della valle.

Per salire a Bognanco infatti è stata realizzata una variante che supera il Bogna grazie a un ponte in acciaio. L’interruzione del collegamento principale non ha causato grossi disagi nel corso di questi mesi, eccezion fatta per l’ultima nevicata di fine novembre.

‘’Per il resto non ci sono stati disagi – ammette il sindaco – e anche la scorsa estate non ci sono stati problemi’’.

La messa in sicurezza del versante montano sta procedendo e i lavori, secondo indiscrezioni, sarebbero ormai al termine. L’intervento ha visto il disgaggio della roccia instabile, la posa di ancoraggi e di reti per contenere movimenti della parete.